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ايفي الإسبانبة :سفيرة المغرب في برلين تستعد للعودة إلى ألمانيا

2022-01-24 / 8:51 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قالت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية “إيفي”، اليوم الإثنين، أن سفيرة المغرب لدى برلين، زهور العلوي، ستعود إلى ألمانيا هذا الأسبوع لاستئناف نشاطها الديبلوماسي .

وترى الوكالة أن عودة زهور العلوي إلى منصبها في ألمانيا ستيسدل الستار على فترة عرفت تشنجات سياسية وإعطاء انطلاقة لعلاقات جديدة بين البلدين بعد عدد من الإشارات الإيجابية الصادرة مؤخرا من طرف المسؤولين الألمان ونظرائهم المغاربة.

وعودة السفيرة المغربية لبرلين تأتي بعد تعبير الطرفين المغربي والألماني عن رغبتهما في بناء علاقة جديدة بعد أشهر من القطيعة.

واعتبرت الرباط أن مواقف الحكومة الألمانية الجديدة تتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين إلى شكله الطبيعي.

وجاء موقف الرباط حينها على بعد أيام من إعلان الخارجية الألمانية في بيان أنها تدعم مقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لحل النزاع في الصحراء المغربية.

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