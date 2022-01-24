الاستقلال يرفض مصادرة حق الموظفين في استكمال دراستهم الجامعية

2022-01-24 / 7:24 مساءً
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هبةبريس ـ الرباط

قاربت البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خديجة الزومي موضوع فرض المؤسسات الجامعية واجبات مالية كبيرة على الطلبة الموظفين والمأجورين المسجلين بسلك الدكتوراه

وسجلت الزومي،خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، إن “من حق الموظفين متابعة دراستهم الجامعية وتنمية قدراتهم وكفاءاتهم، علما أن الحكومة تدعم تعزيز الكفاءة والرقمنة في الإدارة العمومية” .

وقالت ايضا انه “لا يمكن للمؤسسات الجامعية أن تنمي مداخيلها من خلال فرض واجبات مالية على الموظفين، لاسيما أن هناك بعض الموظفين ممن هم ضمن السلم 6 أو 7 بحيث يتعذر عليهم تأدية 10 آلاف درهم للجامعة من أجل استكمال الدراسة التي هي حق دستوري”.

وأكدت الزومي، أن الحكومة لا يتعين عليها التخوف من حصول الموظفين على شواهد عليا، وأنه ” ليس من حق أي أحد أن يصادر هذا المطلب الذي أصبح ملحا من أجل السير قدما نحو تعزيز كفاءة الموظفين

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