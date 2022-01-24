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الإسبانيول: المغرب يُخطط لبناء قاعدة عسكرية بحرية في الداخلة

2022-01-24 / 6:47 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

كشفت صحيفة “الإسبانيول” الإسبانية أن المغرب يُخطط لبناء قاعدة عسكرية في ساحل مدينة الداخلة بمنطقة الصحراء المغربية

واشارت الصحيفة ان القاعدة العسكرية ستضم 1700 جندي مغربي ينتمون إلى القوات المسلحة الملكية البحرية.

واضافت الصحيفة ان الامارات العربية المتحدة ستساهم في بناء هذه القاعدة العسكرية المغربية في الصحراءقبل ان تضيف ان أهداف القاعدة لوجيستيكية دولية، و ستكون قاعدة للدعم اللوجيستيكي والعسكري للدول الإفريقية الصديقة للمغرب، إضافة إلى استضافة بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

يأتي تقرير الصحيفة الاسبانية في وقت لم يُعلن فيه المغرب أي معلومات بشأن بناء هذه القاعدة العسكرية المستقبلية

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