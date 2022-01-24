بسبب فيروس كورونا.. إغلاق ثانوية تأهيلية بطرفاية

هبة بريس - أشعبان لحبيب

كشفت مصادر مطلعة ل هبة بريس، أن المؤسسة التعليمية عالي إبن أبي طالب للتعليم الثانوي بمدينة طرفاية، قامت اليوم الإثنين بغلق ابوابها ووقف الدراسة داخل أسوار المؤسسة المذكورة.

وقالت ذات المصادر أن الدراسة بالمؤسسة ستتوقف لمدة أسبوغ ابتداء من يوم غد الثلاثاء. وذلك كتدبير إحترازي لمنع إنتشار سلاسة “أوميكرون” المتحورة عن فيروس كورونا المستجد في صفوف الأساتذة والتلاميذ.

ويأتي هذا القرار من طرف المديرية الإقليمية للتربية والتعليم، بتنسيق مع السلطات المحلية، ومندوبية الصحة بعد ظهور إصابة استاذ وتلميذه بالفيروس داخل المؤسسة، وبالتالي تقرر إيقاف الدراسة للتأكد من سلامة باقي الأطر التربوية والتلاميذ الذين يدرسون داخل هذه المؤسسة التعليمية.

ويأتي قرار إغلاق أبواب المؤسسة التعليمية،في إطار حماية أسرة التربية من رجل ونساء التعليم، و لأجل حماية المتمدرسين والمتمدرسات من هذا الوباء الخطير، بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا داخل أسوارها.

ومن المنتظر أن تلجأ إدارة المؤسسة علي إبن أبي طالب إلى التعليم عن بعد لاستكمال دراسة التلاميذ.

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