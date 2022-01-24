إدانة نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ

2022-01-24 / 6:19 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

حسمت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، اليوم الاثنين في قضية ياسر عبادي، نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان بادانته بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم على خلفية تدوينة.

وتوبع ياسر عبادي بتهمة “إهانة هيئة منظمة والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها”، على خلفية تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وتقول الجماعة ان عبادي اعتقل على خلفية تدوينة له على فيسبوك، مارس من خلالها حرية الرأي والتعبير، وانتقد فيها السلوكات السلطوية للأجهزة الأمنية إبان فترة الحجر الصحي.

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