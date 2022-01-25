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طقس الثلاثاء.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-01-25 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تنخفض درجات الحرارة، مع طقس نسبي بارد إلى بارد مع جريحة محلية بالمرتفعات، الجنوب الشرقي، المنطقة الشرقية وداخل البلاد.

وستهم زخات محلية رعدية مرتفعات الأطلس، السهول الغربية المجاورة، الشياظمة، المنطقة الشرقية، كما ستهم أمطار ضعيفة غرب الواجهة المتوسطية، السفوح الجنوبية الشرقية ووسط المملكة.

وسيلاحظ تساقط ثلوج فوق مرتفعات الأطلس الكبير على القمم التي تقوق 1800 متر.

وستهب الرياح قوية بمنطقة البوغاز.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و3 درجات بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 3 و8 درجات بمرتفعات الريف , شمال المنطقة الشرقية، السايس، هضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 8 و13 درجة بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، أقصى الجنوب الشرقي والمناطق الشمالية الشرقية للأقاليم الجنوبيةن وما بين 13 و20 درجة بباقي ربوع المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 8 و12 درجة بمرتفعات الاطلس والريف والهضاب العليا الشرقيةن وما بين 14 و20 درجة بالجنوب الشرقي، السهول الشمالية والوسطى، سوس والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و24 درجة بباقي الأقاليم الجنوبيةن وما بين 25 و31 درجة بأقصى الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان ما بين المهدية وطانطان، صويرة وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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