مندوبية التخطيط تدعو المقاولات للانخراط في منصة بحوث الظرفية

2022-01-25 / 7:30 صباحًا
0
هبة بريس

في إطار برنامجها للتحول الرقمي، قامت المندوبية السامية للتخطيط خلال الربع الثالث من سنة 2021 بوضع منصة لتجميع المعطيات الإحصائية عن بعد في إطار بحوث الظرفية لدى المقاولات.

وسيعتمد هذا النمط الجديد على شبكة « الانترنيت » حيث ستوضع رهن إشارة المقاولات استمارات رقمية تحل محل الاستمارات الورقية.

وستمكن هذه الآلية الجديدة من ربح الوقت وإرساء تفاعل مستمر مع المقاولات والاستجابة في نفس الوقت لاحترام قيود التباعد الصحي. كما تجدر الإشارة إلى أن المنصة مجهزة بآليات أمن فعالة لضمان سرية البيانات المجمعة.

وقد انطلقت عملية تجميع المعطيات باستعمال هذه المنصة في شهر يوليوز 2021 حيث اقتصرت على عدد محدود من المقاولات، وحاليا تم توسيع العملية لتشمل جميع المقاولات الصناعية المكونة لعينة البحوث الظرفية على أن يتم تعميمها لاحقا لتشمل المقاولات العاملة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء المعنية بهذه البحوث. وكما هو مسطر في برنامج التحول الرقمي للمندوبية، فإن تعميم هذه الآلية بالنسبة لجميع البحوث لدى المقاولات يرتبط بوتيرة انخراط هذه الأخيرة في هذه العملية.

وللإشارة، فقد تم نشر محتوى بصري »فيديو » على الموقع الرسمي للمندوبية السامية للتخطيط يوضح طريقة التعامل مع هذه المنصة بهدف إرشاد المقاولة ومساعدتها على استخدامها بالشكل المطلوب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مهنيو “البازارات” يحتجون إقصائهم من البرنامج الاستعجالي وأوضاعهم تزداد سوءا

مهنيو “البازارات” يحتجون إقصائهم من البرنامج الاستعجالي وأوضاعهم تزداد…

2022-01-24 / 3:20 مساءً
Photo of سعر صرف الدرهم شبه مستقر أمام الأورو ويتراجع أمام الدولار

سعر صرف الدرهم شبه مستقر أمام الأورو ويتراجع أمام…

2022-01-23 / 5:04 مساءً
Photo of بيتكوين يتراجع إلى ما دون 34,2 ألف دولار

بيتكوين يتراجع إلى ما دون 34,2 ألف دولار

2022-01-22 / 1:58 مساءً
Photo of مطار وجدة – أنجاد .. أزيد من 489 ألف مسافر خلال سنة 2021

مطار وجدة – أنجاد .. أزيد من 489 ألف…

2022-01-22 / 12:15 مساءً
Photo of بنسعيد يؤكد أهمية الاستثمار في السياحة الثقافية

بنسعيد يؤكد أهمية الاستثمار في السياحة الثقافية

2022-01-21 / 9:42 مساءً
Photo of الهيئة المغربية لسوق الرساميل تؤشر على زيادة رأسمال (Mutandis SCA)

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تؤشر على زيادة رأسمال (Mutandis…

2022-01-21 / 8:27 مساءً
Photo of مطار أكادير- المسيرة استقبل أزيد من 605 آلاف مسافر خلال 2021

مطار أكادير- المسيرة استقبل أزيد من 605 آلاف مسافر…

2022-01-21 / 4:05 مساءً
Photo of بني ملال.. المدينة التي سجلت أعلى ارتفاعات في الأسعار خلال 2021

بني ملال.. المدينة التي سجلت أعلى ارتفاعات في الأسعار…

2022-01-21 / 11:48 صباحًا
Photo of Realme تطرح هاتفاً جديداً في المغرب وتعلن مسابقة فريدة

Realme تطرح هاتفاً جديداً في المغرب وتعلن مسابقة فريدة

2022-01-20 / 11:37 مساءً
Photo of عاهلا إسبانيا يزوران الرواق المغربي بالمعرض الدولي للسياحة بمدريد

عاهلا إسبانيا يزوران الرواق المغربي بالمعرض الدولي للسياحة بمدريد

2022-01-19 / 4:34 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق