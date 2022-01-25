مندوبية التخطيط تدعو المقاولات للانخراط في منصة بحوث الظرفية

هبة بريس

في إطار برنامجها للتحول الرقمي، قامت المندوبية السامية للتخطيط خلال الربع الثالث من سنة 2021 بوضع منصة لتجميع المعطيات الإحصائية عن بعد في إطار بحوث الظرفية لدى المقاولات.

وسيعتمد هذا النمط الجديد على شبكة « الانترنيت » حيث ستوضع رهن إشارة المقاولات استمارات رقمية تحل محل الاستمارات الورقية.

وستمكن هذه الآلية الجديدة من ربح الوقت وإرساء تفاعل مستمر مع المقاولات والاستجابة في نفس الوقت لاحترام قيود التباعد الصحي. كما تجدر الإشارة إلى أن المنصة مجهزة بآليات أمن فعالة لضمان سرية البيانات المجمعة.

وقد انطلقت عملية تجميع المعطيات باستعمال هذه المنصة في شهر يوليوز 2021 حيث اقتصرت على عدد محدود من المقاولات، وحاليا تم توسيع العملية لتشمل جميع المقاولات الصناعية المكونة لعينة البحوث الظرفية على أن يتم تعميمها لاحقا لتشمل المقاولات العاملة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء المعنية بهذه البحوث. وكما هو مسطر في برنامج التحول الرقمي للمندوبية، فإن تعميم هذه الآلية بالنسبة لجميع البحوث لدى المقاولات يرتبط بوتيرة انخراط هذه الأخيرة في هذه العملية.

وللإشارة، فقد تم نشر محتوى بصري »فيديو » على الموقع الرسمي للمندوبية السامية للتخطيط يوضح طريقة التعامل مع هذه المنصة بهدف إرشاد المقاولة ومساعدتها على استخدامها بالشكل المطلوب.

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