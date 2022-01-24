حالة الطوارئ الصحية بالمملكة
صورة تعبيرية

“تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة” على طاولة المجلس الحكومي

2022-01-24 / 5:01 مساءً
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هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن مجلس الحكومة سيتدارس في بدايته خمسة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، والثاني بتغيير المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بمجلس المنافسة.

أما مشروع المرسوم الثالث فيتعلق بتغيير المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والرابع بإعادة تنظيم “جائزة الحسن الثاني للمخطوطات”، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير المرسوم الصادر بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة.

وينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة اتفاق إطار للتعاون في مجال اللوجستيك بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، الموقع بالرباط في 10 دجنبر 2021، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة، بعد نهاية أشغال المجلس، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

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