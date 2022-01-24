اوزين ل”بنموسى”: “جبتي الهدية وعينيك فيها قعدتي معانا وكتاكل فيها”

هبة بريس - الرباط

في معرض تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، هاجم البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد اوزين، الحكومة.

وقال اوزين مخاطبا بنموسى ” 100 يوم كلها معاناة مع حكومة الكفاءات، برنامج الامل أصبح برنامج الألم، مزال ما نجحناش أننا نحركو فيكوم الكبدة على المغاربة، هضرنا معاكوم بالامازيغية مفهمتوهاش، هضرنا معاكوم بالعربية لقيناكوم مقارينهاش، بقالينا نهضرو معاكوم غا بالأردية”

وأضاف اوزين معقبا “مثل هاد الحكومة كمثل واحد الاعرابي اللي ربا واحد الذئب وهو شبل صغير وحن فيه ولما كبر أول حاجة دار هي كلا ليه دوك الخرفان ديالو، هذا هو حال المغاربة ليوما مع هاد الحكومة اللي استأمنوها على أغراضهم وهي كتاكل فتغراضهوم، كيما قالو زمان جبتي الهدية وعينيك فيها قعدتي معانا وكتاكل فيها”.

واكتفى الوزير بنموسى بالصمت، جوابا على تعقيب البرلماني الحركي.

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