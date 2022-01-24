اوزين ل”بنموسى”: “جبتي الهدية وعينيك فيها قعدتي معانا وكتاكل فيها”
في معرض تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، هاجم البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد اوزين، الحكومة.
وقال اوزين مخاطبا بنموسى ” 100 يوم كلها معاناة مع حكومة الكفاءات، برنامج الامل أصبح برنامج الألم، مزال ما نجحناش أننا نحركو فيكوم الكبدة على المغاربة، هضرنا معاكوم بالامازيغية مفهمتوهاش، هضرنا معاكوم بالعربية لقيناكوم مقارينهاش، بقالينا نهضرو معاكوم غا بالأردية”
وأضاف اوزين معقبا “مثل هاد الحكومة كمثل واحد الاعرابي اللي ربا واحد الذئب وهو شبل صغير وحن فيه ولما كبر أول حاجة دار هي كلا ليه دوك الخرفان ديالو، هذا هو حال المغاربة ليوما مع هاد الحكومة اللي استأمنوها على أغراضهم وهي كتاكل فتغراضهوم، كيما قالو زمان جبتي الهدية وعينيك فيها قعدتي معانا وكتاكل فيها”.
واكتفى الوزير بنموسى بالصمت، جوابا على تعقيب البرلماني الحركي.
11 تعليقات
الله ينعل الي ما تايحشمش. كلام ساقط ولغة لا يتداولها الا قليلو الحياء. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل شيء فقد قيمته حتى كلام البرلمان.
برلمان عبارة عن سيرك جمع البلداء ينهقون كالحميرالا من رحم ربي لا ثقافة لا سياسة لا لغة لا دبلوماسية ولكن الخطء في الذين،اوصلوهم،الى بر الأمان والله يمهل ولا يهمل والله طيب لايقبل الا الطيبين اما كروش،الحرام فالنار مثواهم ان شاء الله
الصراحة اللي مخدمش خاصو الكراطة يا مول الكراطة
هاذ مول الكراطة وساع ليه الفم ولا كايتكلم من جنابو قلة الحياء راهوم المغاربة هما وعائلاتهم كايشوفو الجلسة البرلمانية في التلفزيون وقاحة هاذي الله يلعن اللي مايحشم الفساد بعينه يتكلم آش درتي في زمانك ياك غا غلاضو ليك الكتاف والحناك وكليتي فلوس الشعب ومازال
كلكم كليتو أشربتو فابور بلا معنى ….المسرحية أو الفيلم كل واحد له دوره ويقوم به بامتياز………..لكم التتمة…
هذه سنين وحركة اوزين في الحكومة واليوم اصبح اخونا بطل وله الكبدة على المواطن الله يلعن من لايستحيي .
يقول المغاربة :الصمت حكمة ومنه تفرقت لحكايم .
إلى كان شي واحد خاصو يحشم فراه هو وزير الكراطة .
صراحة لا أدري كيف توجد مثل هته المخلوقات بقبة البرلمان، وكيف وصلت إليه ، شخص عديم المستوى الدراسي والكل يكرهه بمستواه المتدني واستغلاله لجهل المنطقة التي تصوت عليه وهو لا يشرف الحزب، مكانه القوادس
أحيانا يكون السكوت أبلغ من الكلام.
لا يوجد في القنافد املس كي بن موسى او بن عيسى كلهم اولاد بني شقلقل هم الجمهور و الممثلين و حتى الاليات التقنية منهم لك الله يا وطني بغيت غير نعرف اشنو كانستافدو من هاد الب لمان العن بوها الديمقراطية الله اجعل البركة ف الملك الحمد لله لوكان اخليوه اخدم احسن لينا
شيء معروف ان السياسيين دون استثناء عبارة عن بكتيريا ضارة ،ومضاض هذه البكتيريا هو الشعب ،ولاكن الشعب لم يعد يفهم معنى الحياة ككل،ولا يفهمه ان الله عز وجل هو من وضع الدستور ان اردنا ان نعيش ديمقراطية كما يسمونها
هل هذا مستوى للكلام ببرلمان،؟؟ بماذا ارد لما ارى اجنبيين يسخرون من الجلسات وكانه كوميديا ،لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم