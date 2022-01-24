تسجيل 2750 إصابة و35 وفاة جديدة بكورونا

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 2750 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.101.163 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 35 حالة وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 15.167 .

كما تم التأكد من 8642 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.023.891.

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