فاطمة وشاي تنتقد موضة العمارية :”خرجتو الدريات على الطريق”

2022-01-24 / 4:30 مساءً
2
نجلاء مزيان: هبة بريس

انتقدت الفنانة المغربية فاطمة وشاي عبر حسابها الرسمي بموقع “تيكتوك” ، ظاهرة استعمال العمارية في كل مناسبة من طرف بعض المؤثرات.

و قالت الفنانة المغربية :”بغيت نفهم أنا هاذ الهيستيرية، هاذ الجنون، هاذ لحماق ديال العمارية، شنو هاد الحماق ديال العمارية، وايلي تزوجتي العمارية، طلقتي العمارية، شديتي الضد مع جارتك طلعي العمارية، بلغت بنتك طلعي العمارية بلغ ولدك طلعي العمارية، ضربوك فالزنقة فالمارشي طلعي العمارية، بزاف راعيو شوية باركة من العمارية ندمتو ديك العمارية وندمتو دوك لهنود لي صابوها النهار الأول”.

وتابعت وشاي قائلة :” راه خرجتو الدريات الطريق، راه قاصرات تبيعو فيهم وتشري مهم بغاتهم يديرو روتيني اليومي، راعيو شوية راعيو شوية لبنات الشعب، راعيو ليهم راه حشومة عيب هاذ شي شوهتونا”.

و تزامن تصريح وشاي مع احتفال اليوتيوبر المغربية أسما بيوتي بذكرى ميلاد ابنتها “سلمى”، الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يرجحون أن الفنانة المغربية تقصدها بكلامها.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وفاة مخرج “باب الحارة” بسام الملا عن عمر 66 عاما

وفاة مخرج “باب الحارة” بسام الملا عن عمر 66…

2022-01-22 / 2:39 مساءً
Photo of يونس ميكري يتبرأ من تصريحات ابن أخيه ويؤكد: “تاريخنا محفور في ذاكرة المغاربة وليس على جدران قديمة”

يونس ميكري يتبرأ من تصريحات ابن أخيه ويؤكد: “تاريخنا…

2022-01-21 / 2:55 مساءً
Photo of أصالة تتحدث عن قصة حبها مع فائق حسين: قررنا الزواج في 24 ساعة وقصيت شعري بطلبه

أصالة تتحدث عن قصة حبها مع فائق حسين: قررنا…

2022-01-21 / 9:55 صباحًا
Photo of مصرع الممثل الفرنسي “غاسبارد أوليه” إثر حادث تزلج

مصرع الممثل الفرنسي “غاسبارد أوليه” إثر حادث تزلج

2022-01-20 / 9:55 صباحًا
Photo of حصريا.. ابتسام تسكت تفوز بلقب البرنامج الرمضاني “أحسن pâtissier”

حصريا.. ابتسام تسكت تفوز بلقب البرنامج الرمضاني “أحسن pâtissier”

2022-01-17 / 1:18 مساءً
Photo of سعد المجرد يزيل الستار عن “يا عيوني”

سعد المجرد يزيل الستار عن “يا عيوني”

2022-01-17 / 12:02 مساءً
Photo of زفاف شقيقة دنيا بطمة يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

زفاف شقيقة دنيا بطمة يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

2022-01-15 / 4:37 مساءً
Photo of فيفي عبده تنشر قائمة أسعار تصل إلى 1100 درهم اماراتي لمن يريد التقاط صور معها

فيفي عبده تنشر قائمة أسعار تصل إلى 1100 درهم…

2022-01-15 / 2:50 مساءً
Photo of بسبب التهديد و الترهيب …لطيفة أحرار تلجأ إلى القضاء

بسبب التهديد و الترهيب …لطيفة أحرار تلجأ إلى القضاء

2022-01-15 / 9:09 صباحًا
Photo of وزير الشباب والثقافة والتواصل يستقبل “الإخوان ميگري”

وزير الشباب والثقافة والتواصل يستقبل “الإخوان ميگري”

2022-01-14 / 9:02 مساءً

‫2 تعليقات

  2. تحية تقدير لهته الممثلة القديرة، لا فض فوها، وتبارك الله عليها
    اما من ينشر اوساخه ويلوث اليوتوب فلا اتفرج فيه ابدا
    عندنا ازمة اخلاق،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق