فاطمة وشاي تنتقد موضة العمارية :”خرجتو الدريات على الطريق”

نجلاء مزيان: هبة بريس

انتقدت الفنانة المغربية فاطمة وشاي عبر حسابها الرسمي بموقع “تيكتوك” ، ظاهرة استعمال العمارية في كل مناسبة من طرف بعض المؤثرات.

و قالت الفنانة المغربية :”بغيت نفهم أنا هاذ الهيستيرية، هاذ الجنون، هاذ لحماق ديال العمارية، شنو هاد الحماق ديال العمارية، وايلي تزوجتي العمارية، طلقتي العمارية، شديتي الضد مع جارتك طلعي العمارية، بلغت بنتك طلعي العمارية بلغ ولدك طلعي العمارية، ضربوك فالزنقة فالمارشي طلعي العمارية، بزاف راعيو شوية باركة من العمارية ندمتو ديك العمارية وندمتو دوك لهنود لي صابوها النهار الأول”.

وتابعت وشاي قائلة :” راه خرجتو الدريات الطريق، راه قاصرات تبيعو فيهم وتشري مهم بغاتهم يديرو روتيني اليومي، راعيو شوية راعيو شوية لبنات الشعب، راعيو ليهم راه حشومة عيب هاذ شي شوهتونا”.

و تزامن تصريح وشاي مع احتفال اليوتيوبر المغربية أسما بيوتي بذكرى ميلاد ابنتها “سلمى”، الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يرجحون أن الفنانة المغربية تقصدها بكلامها.

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