“الصحة”: أوميكرون أقل خطورة من دلتا و”نحذر من هذه الأخطاء القاتلة”

هبة بريس - الرباط

أكد معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن معطيات اليقظة والمراقبة الوطنية لـكوفيد-19 تتواءم مع البيانات الدولية، مضيفا أن “أوميكرون أقل خطورة من دلتا ، لكن لم يصرح أي أحد بأن أوميكرون منعدم الخطورة تماما . حذار ، للأسف ، تم التقليل من شأن الموجة الحالية!”.

وفي ما يتعلق بالأرقام المسجلة بتاريخ 23 يناير 2022 ، أوضح المسؤول ذاته أن عدد الحالات الحرجة ارتفع هذا الأسبوع بنسبة 36.2 في المائة وتضاعف معدل الوفيات بمقدار 2.4 ، فيما تم تسجيل 730 حالة دخول جديدة لاقسام الإنعاش والعناية المركزة، ومغادرة 464 مصابا المصالح المذكورة بعد تحسن حالتهم الصحية.

وسجل المرابط أن أخطاء قاتلة أدت بمرضى إلى ولوج أقسام الإنعاش، بعضهم توفي، خاصة تناول أدوية الكورتيكوييد في المرحلة المبكرة من المرض ، وممارسة الرياضة، وعدم شرب كمية كافية من الماء ، وعدم احترام البروتوكول العلاجي، فضلا عن التطبيب الذاتي.

وشدد أيضا على أن “مشكلة كبيرة جدا تنتظرنا بعد كوفيد-19 تتعلق بمقاومة المضادات الحيوية ، والاستهلاك المفرط وغير المعقلن ، غالبا غير موصى به “.

وأشار المسؤول ذاته في هذا السياق ، إلى القواعد الثلاث للخروج من الموجة بأقل الأضرار وهي التدابير الوقائية الفردية ، والتلقيح (خاصة أخذ الجرعة المعززة) والامتثال للبروتوكول العلاجي الوطني.

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