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السكوري عن “التحرش بالجامعات”: “هاد الموضوع ما فيهش التسامح”

2022-01-24 / 4:02 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، على أن موضوع “التحرش الجنسي بالجامعات” يهم المجتمع بأكمله.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين نيابة عن وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الإثنين، -قال- “هاد الموضوع ما فيهش التسامح يعني صفر تسامح، وتأخذه الوزارة والحكومة بشكل جدي لمجموعة من الأسباب”.

وشدد الوزير، على أن الأحداث الأخيرة تبقى حالات لا يجب تعميمها، “لكنها ممنوع تكون ومخصماش نتسامحو معاها” وفق قوله، مؤكدا على أن “أسرة التعليم العالي نبيلة ونزيهة عطات عدد من الناس من دكاترة وأساتذة اللي قراونا وقراو وليداتنا، لكن أذكر أنه لا يوجد تسامح.”

الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات عبر القيام بتحقيق مع كافة الأطراف المعنية، في إطار احترام اختصاصات القضاء.

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