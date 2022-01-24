السكوري: الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية تقلصت ب30% بسبب الجائحة

هبة بريس - الرباط

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن السكن الجامعي من أولويات وزارة التعليم العالي، مشددا على أنه الهدف هو تيسير الولوج للتعليم العالي في ظروف مواتية.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين نيابة عن وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومو الاثنين، أن عرض السكن الجامعي يتمثل في 24 حي جامعي، بطاقة استيعابية تصل إلى 54 ألف سرير برسم الموسم الجامعي الحالي، أي بزيادة بلغت 7 بالمائة .

ولكن بسبب الجائحة، يضيف الوزير، الطاقة الاستيعابية تقلصت بنسبة 30 بالمائة، لتصل 38 الف سرير فقط.

وأشار الوزير، إلى أنه لم يتم الاستجابة للطلبات الطلبة الجدد، مضيفا أن الوزارة قبلت 21 الف طلب بنسبة 40 بالمائة، و لافتا أن الطلبات المقدمة بلغت حوالي 54 ألف طلب.

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