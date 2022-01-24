عبد اللطيف ميراوي

الوزير ميراوي يصاب بكورونا.. والسكوري ينوب عنه بمجلس النواب

2022-01-24 / 3:29 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أصيب عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بفيروس كورونا.

الخبر، كشف عنه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الذي ينوب عنه اليوم الاثنين، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.

وأكد السكوري، على أن وضعية الوزير ميراوي مستقرة لا تدعو للقلق.

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تعليق واحد

  1. هـل الوزراء الملقحيـن بالجرعـات الثــلاث يصـابون هـم أيضــا ببفيـروس كـوفيـد 19 ، أم بفيـروس الحكــومـة المتحـــور ؟

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