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أحدثوا فوضى بالشارع العام.. أمن الرحمة يوقف 4 مشجعين كرويين

2022-01-24 / 3:23 مساءً
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الرحمة بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الأحد 23 يناير الجاري، من توقيف سبعة أشخاص، من بينهم أربعة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصائل مشجعي أندية لكرة القدم، في حيازة السلاح الأبيض وإلحاق خسائر مادية بثماني سيارات كانت مستوقفة بالشارع العام بحي الرحمة، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من توقيف سبعة من بين المشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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