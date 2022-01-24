الصحة العالمية: من الخطأ افتراض أن أوميكرون هو المتحور الأخير

2022-01-24 / 2:40 مساءً
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هبة بريس - وكالات

صرح مدير منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين بأن المرحلة الحرجة من جائحة كورونا يمكن أن تنتهي هذا العام إذا ما استخدمت الدول كافة الأدوات المتاحة لديها لتحقيق ذلك، وحذر في الوقت نفسه من افتراض أن المتحور أوميكرون هو المتحور الأخير.

وقال المدير العالم للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة، إن هدف العبور من المرحلة الحرجة يمكن تحقيقه إذا تم جسر فجوة اللقاحات في الدول الأكثر فقرا وتم إجراء المزيد من الاختبارات.

وأضاف: “استخدام الدول لجميع الاستراتيجيات والأدوات بطريقة شاملة، سيمكننا من إنهاء المرحلة الحرجة من الجائحة هذا العام”.

وأضاف، لوزراء صحة ومسؤولين من 34 دولة، أنه تم التغلب على مشكلة نقص اللقاحات، ويبقى التحدي اللوجستي الآن هو إرسالها إلى جميع الدول.

وقال إن تفشي المتحور أوميكرون تسبب في أن تتلقى المنظمة خلال الأسبوع الماضي بلاغات بـ 100 إصابة جديدة كل ثلاث ثوان من حول العالم، وحالة وفاة كل 12 ثانية.

وشدد على أنه “من الخطر افتراض أن أوميكرون هو المتحور الأخير، وأننا في المرحلة النهائية”.

وكشف أن 85% من الأشخاص في أفريقيا لم يتلقوا ولو جرعة واحدة من اللقاحات.

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تعليق واحد

  1. نحن كذلك نستشعر جائحة قدوم برلمانية سابقة تدعي انتماءها لحزب الحمامة عينت كمديرة عامة لوكالة الماء بمدينة بني ملال ، اتت على الأخضر و اليابس حيث أبانت منذ مجيئها في شهر مارس من السنة الفارطة عن امراضها النفسية المزمنة المترسبة منذ سنين على ما يبدو .
    تكبر و تخلف و ضعف كفائة ، ادت بسبب تصرفاتها الشاذة عن استقالة العديد من الكفاآت و كذلك حبها الجم للمال العام كمثال تقطن بالمجان بمركز الاصطياف التابع للوكالة و تتقاضى تعويضات مهمة عن السكن من الخزينة العامة.

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