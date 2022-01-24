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أمن البيضاء يوقف عشرينيا بحوزته 1000 قرص مهلوس

2022-01-24 / 2:00 مساءً
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيه على مستوى طريق “أولاد زيان” بمدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد حضوره على متن سيارة أجرة لتسليم شحنة من المؤثرات العقلية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بحوزته عن العثور على 1000 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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