جهة الرباط سلا تسجل أعلى إصابات كورونا بين صفوف التلاميذ

هبة بريس - الرباط

حلت جهة الرباط سلا القنيطرة، في مقدمة الجهات المسجلة لأعلى الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف التلاميذ.

وحسب النشرة الأسبوعية لوزارة التربية الوطنية، فقد بلغ عدد الحالات بالجهة 1272 حالة، فيما بلغ عدد المؤسسات التعليمية المغلقة 112 وعدد الفصول 495 فصلا مغلقا.

وحلت جهة فاس مكناس ثانيا في عدد الحالات المسجلة حيث بلغت 1000 حالة فيما بلغ عدد المؤسسات المغلقة 24 وعدد الفصول 35 فصلا، أما فيما يخص جهة طنجة تطوان فقد بلغ عدد الحالات المسجلة 966 وعدد المؤسسات المغلقة 21 وعدد الفصول 29.

وعلى مستوى جهة الدار البيضاء سطات، فقد تم تسجيل 783 حالة وسط المؤسسات التعليمي فيما تم إغلاق 18 مؤسسة و70 فصلا دراسيا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0