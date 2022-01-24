إنهاء معاناة المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف
مخيمات تندوف

الجيش الجزائري يعتقل 4 أشخاص حاولوا الفرار خارج مخيمات تندوف

2022-01-24 / 1:44 مساءً
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هبة بريس

قام جنود جزائريين مكلفين بمحاصرة مخيمات تندوف، باعتقال أربعة عناصر من جبهة “البوليساريو” حاولوا الفرار.

وحسب قناة “ميدي 1 تيفي”، فيتعلق الأمر بكل من يوسف سيد أحمد وسعيد محمود والمهدي السيد أحمد وعبد الله بونا.

وأضاف المصدر نفسه، أن المعتقلين الأربعة الذين حاولوا مغادرة المخيم، الجمعة المنصرم، جرى اقتيادهم نحو ثكنة عسكرية جزائرية، حيث مازالوا رهن الاحتجاز.

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