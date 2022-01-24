خلال 5 أيام.. كورونا تصيب 5802 تلميذا وتغلق 196 مؤسسة تعليمية

هبة بريس - الرباط

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن إغلاق 196 مؤسسة تعليمية على الصعيد الوطني، و30 مؤسسة تعليمة تابعة للبعثات الأجنبية، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 22 يناير 2022، بسبب فيروس كوفيد 19.

وذكرت الوزارة في نشرتها الأسبوعية، ّأنه تم تسجيل إصابة 5802 تلميذا على الصعيد الوطني بكوفيد 19، ما تسبب في إغلاق 495 فصل دراسي.

وأشارت الوزارة، الى البروتوكول المعتمد وهو “عند تسجيل ثلاث إصابات أو أكثر بنفس القسم الدراسي خلال أسبوع واحد، يُتَّخَذُ قرار إغلاق القسم واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام؛ وفي حال تسجيل عشر إصابات أو أكثر بفصول دراسية مختلفة على مستوى المؤسسة، يُتَّخَذُ قرار إغلاق المؤسسة واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام بتنسيق مع السلطات المعنية؛ مشددة على ضرورة احترام كل التدابير والإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي.

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