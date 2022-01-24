أمن البرنوصي يوقف قاصرا “حطّم” 06 سيارات بالشارع العام

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، من توقيف قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وإحداث الفوضى بالشارع العام.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الفوضى وإلحاق خسائر مادية بست (06) سيارات كانت مستوقفة بالشارع العام بمنطقة البرنوصي بالمدينة ذاتها، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من إعادة فرض النظام العام.

كما أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه فيهم، حيث تم توقيف أحدهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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