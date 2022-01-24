الصورة من الارشيف

“بي إن سبورت” تتفاعل مع المغاربة وتوقف تعليق الدراجي على “كان” الكاميرون

2022-01-24 / 12:23 مساءً
1
هبة بريس ـ الدار البيضاء

غضب كبير غصت به مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بسبب التصرفات الصبيانية و الطائشة للمدعو “حفيظ الدراجي” الذي حاول استغلال مايكروفون قناة “بي ان سبورت” لتصريف حقده الدفين على المغرب و تونس و مصر في مباريات كروية يفترض أن يعلق على تفاصيلها الرياضية بحياد و مهنية تامة.

و تطور تفاعل الغاضبين من تفاهات المدعو الدراجي لتصل حد مراسلة إدارة شبكة القنوات القطرية لتوقيف المعلق المفتقد للمهنية و لأبجديات الصحافة و التعليق الرياضي، فضلا على قيام جمعية المحامين المغاربة بوضع شكاية ضده لدى النيابة العامة القطرية مع مئات الشكاوي الإلكترونية التي تقدم بها المغاربة المقيمون بدولة قطر الشقيقة.

و تفاعلا مع هذا الموضوع، علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن إدارة قنوات “بي ان سبورتس” قررت عدم تكليف المدعو الدراجي بالتعليق على المباريات المتبقية من العرس القاري بالكاميرون في انتظار اتخاذ المتعين في حقه بشكل رسمي.

و قررت القناة القطرية تكليف عادل خلو بالتعليق على مباراة بوركينا فاصو و الغابون عشية أمس، فيما تكلف عصام الشوالي بالتعليق على لقاء تونس و نيجيريا، بينما سيكون أحمد عبده معلقا لمباراة غينيا و غامبيا، على أن يتكلف خليل البلوشي بالتعليق على مباراة الكاميرون و جزر القمر.

أما بخصوص مباريات الغد، فسيكون رؤوف خليف واصفا لمجريات السنغال و الرأس الأخضر، بينما جواد بادة سيتكلف بالتعليق على مباراة المغرب و مالاوي، بينما في مبارتي الأربعاء سيكون علي محمد علي معلقا لمباراة الكوت ديفوار و مصر، بينما حسن العيدروس سيصف مجريات لقاء مالي و غينيا الاستوائية.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد الهزيمة أمام تونس.. مدرب نيجيريا يقدم استقالته

بعد الهزيمة أمام تونس.. مدرب نيجيريا يقدم استقالته

2022-01-24 / 11:35 صباحًا
Photo of “الجامعة” تؤكد إصابة فيصل فجر بفيروس كورونا

“الجامعة” تؤكد إصابة فيصل فجر بفيروس كورونا

2022-01-24 / 9:30 صباحًا
Photo of تونس تتفوق على نيجيريا و تتأهل لربع نهائي الكان

تونس تتفوق على نيجيريا و تتأهل لربع نهائي الكان

2022-01-23 / 9:56 مساءً
Photo of بعد حادث ياوندي.. بعثة المنتخب المغربي في أمان و حراسة مشددة بمقر الإقامة

بعد حادث ياوندي.. بعثة المنتخب المغربي في أمان و…

2022-01-23 / 8:10 مساءً
Photo of في مباراة مثيرة.. تأهل خيول بوركينا فاصو على حساب الغابون بركلات الحظ

في مباراة مثيرة.. تأهل خيول بوركينا فاصو على حساب…

2022-01-23 / 7:56 مساءً
Photo of رئيس الكاميرون يتدخل بعد انفجار ياوندي التي تحتضن إقامة أسود الأطلس

رئيس الكاميرون يتدخل بعد انفجار ياوندي التي تحتضن إقامة…

2022-01-23 / 6:09 مساءً
Photo of المغرب وإسرائيل يتوصلان “لاتفاق تاريخي” في مجال الرياضة

المغرب وإسرائيل يتوصلان “لاتفاق تاريخي” في مجال الرياضة

2022-01-22 / 8:32 مساءً
Photo of غيابات وازنة عن تدريبات المنتخب الوطني قبل مواجهة مالاوي

غيابات وازنة عن تدريبات المنتخب الوطني قبل مواجهة مالاوي

2022-01-22 / 6:58 مساءً
Photo of الجزائر ومصر ثم تونس.. هذه مواجهات المنتخبات العربية للتأهل لمونديال “قطر”

الجزائر ومصر ثم تونس.. هذه مواجهات المنتخبات العربية للتأهل…

2022-01-22 / 4:34 مساءً
Photo of المغرب يواجه الكونغو الديموقراطية للتأهل ل”مونديال قطر”

المغرب يواجه الكونغو الديموقراطية للتأهل ل”مونديال قطر”

2022-01-22 / 4:30 مساءً

تعليق واحد

  1. في الحقيقية الإعلام المغربي أعطاه قيمة لا يستحقها من خلال التكلم عنه يوميا.كان من الافيد تجاهله حتى يندثر من تلقاء نفسه حينما يلاحظ أن المغاربة لا يردون عن تفاهات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق