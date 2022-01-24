“بي إن سبورت” تتفاعل مع المغاربة وتوقف تعليق الدراجي على “كان” الكاميرون

هبة بريس ـ الدار البيضاء

غضب كبير غصت به مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بسبب التصرفات الصبيانية و الطائشة للمدعو “حفيظ الدراجي” الذي حاول استغلال مايكروفون قناة “بي ان سبورت” لتصريف حقده الدفين على المغرب و تونس و مصر في مباريات كروية يفترض أن يعلق على تفاصيلها الرياضية بحياد و مهنية تامة.

و تطور تفاعل الغاضبين من تفاهات المدعو الدراجي لتصل حد مراسلة إدارة شبكة القنوات القطرية لتوقيف المعلق المفتقد للمهنية و لأبجديات الصحافة و التعليق الرياضي، فضلا على قيام جمعية المحامين المغاربة بوضع شكاية ضده لدى النيابة العامة القطرية مع مئات الشكاوي الإلكترونية التي تقدم بها المغاربة المقيمون بدولة قطر الشقيقة.

و تفاعلا مع هذا الموضوع، علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن إدارة قنوات “بي ان سبورتس” قررت عدم تكليف المدعو الدراجي بالتعليق على المباريات المتبقية من العرس القاري بالكاميرون في انتظار اتخاذ المتعين في حقه بشكل رسمي.

و قررت القناة القطرية تكليف عادل خلو بالتعليق على مباراة بوركينا فاصو و الغابون عشية أمس، فيما تكلف عصام الشوالي بالتعليق على لقاء تونس و نيجيريا، بينما سيكون أحمد عبده معلقا لمباراة غينيا و غامبيا، على أن يتكلف خليل البلوشي بالتعليق على مباراة الكاميرون و جزر القمر.

أما بخصوص مباريات الغد، فسيكون رؤوف خليف واصفا لمجريات السنغال و الرأس الأخضر، بينما جواد بادة سيتكلف بالتعليق على مباراة المغرب و مالاوي، بينما في مبارتي الأربعاء سيكون علي محمد علي معلقا لمباراة الكوت ديفوار و مصر، بينما حسن العيدروس سيصف مجريات لقاء مالي و غينيا الاستوائية.

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