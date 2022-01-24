صورة تعبيرية

احتجزوا شخصا وطالبوا أسرته بفدية.. توقيف 8 أفارقة بوجدة

2022-01-24 / 11:21 صباحًا
1
هبة بريس - وجدة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف ثمانية أشخاص ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم سيدتان واثنان من القاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز المقرونين بالعنف مع المطالبة بفدية مالية والإقامة غير المشروعة.

وجرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية شكاية تقدم بها مرشح للهجرة غير المشروعة ينحدر من إحدى الجنسيات العربية، يتهم فيها المشتبه فيهم باحتجازه بمنزل بمدينة وجدة ومطالبة أسرته المقيمة ببلده الأصلي بفدية مقابل تحريره، وهي الشكاية التي شكلت موضوع أبحاث مكثفة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيهم مكنت من حجز العشرات من وثائق الهوية وجوازات السفر في اسم الغير، صادرة عن عدة دول إفريقية، فضلا عن حجز بطائق بنكية للدفع المسبق ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية. فيما مكنت عملية أمنية بمنزل آخر يستغله المشتبه فيهم من توقيف 26 مرشحا للهجرة السرية من مختلف الجنسيات من دول إفريقيا جنوب الصحراء،

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، خصوصا احتمال تورط الموقوفين في ارتكاب جرائم مماثلة في حق مرشحين آخرين للهجرة غير المشروعة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

خريجو المدرسة الوطنية للإدارة يطالبون بتعيينهم بمناصبهم

2022-01-24 / 11:45 مساءً
Photo of أمن العيون يوقف 10 أشخاص ويحجز 30 كيلو من مخدر الشيرا.

أمن العيون يوقف 10 أشخاص ويحجز 30 كيلو من…

2022-01-24 / 11:28 مساءً
Photo of وجدة …بعيوي يعطي انطلاقة أشغال توطين شركة ستوفر 3500 منصب شغل

وجدة …بعيوي يعطي انطلاقة أشغال توطين شركة ستوفر 3500…

2022-01-24 / 10:50 مساءً
Photo of مؤسسة محمد السادس تعلن حصيلة أوراشها الاجتماعية خلال 2021

مؤسسة محمد السادس تعلن حصيلة أوراشها الاجتماعية خلال 2021

2022-01-24 / 8:14 مساءً
Photo of الاستقلال يرفض مصادرة حق الموظفين في استكمال دراستهم الجامعية

الاستقلال يرفض مصادرة حق الموظفين في استكمال دراستهم الجامعية

2022-01-24 / 7:24 مساءً
Photo of الإسبانيول: المغرب يُخطط لبناء قاعدة عسكرية بحرية في الداخلة

الإسبانيول: المغرب يُخطط لبناء قاعدة عسكرية بحرية في الداخلة

2022-01-24 / 6:47 مساءً
Photo of بسبب فيروس كورونا.. إغلاق ثانوية تأهيلية بطرفاية

بسبب فيروس كورونا.. إغلاق ثانوية تأهيلية بطرفاية

2022-01-24 / 6:25 مساءً
Photo of إدانة نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ

إدانة نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان بالسجن ستة…

2022-01-24 / 6:19 مساءً
Photo of سطات.. وفاة تلميذ داخل فصله الدراسي وثانويته تغرس شجرة باسمه

سطات.. وفاة تلميذ داخل فصله الدراسي وثانويته تغرس شجرة…

2022-01-24 / 5:44 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.1 ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.1 ملقح بالجرعة الثالثة

2022-01-24 / 5:38 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق