صورة تعبيرية

احتجزوا شخصا وطالبوا أسرته بفدية.. توقيف 8 أفارقة بوجدة

2022-01-24 / 11:21 صباحًا
0
هبة بريس - وجدة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف ثمانية أشخاص ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم سيدتان واثنان من القاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز المقرونين بالعنف مع المطالبة بفدية مالية والإقامة غير المشروعة.

وجرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية شكاية تقدم بها مرشح للهجرة غير المشروعة ينحدر من إحدى الجنسيات العربية، يتهم فيها المشتبه فيهم باحتجازه بمنزل بمدينة وجدة ومطالبة أسرته المقيمة ببلده الأصلي بفدية مقابل تحريره، وهي الشكاية التي شكلت موضوع أبحاث مكثفة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيهم مكنت من حجز العشرات من وثائق الهوية وجوازات السفر في اسم الغير، صادرة عن عدة دول إفريقية، فضلا عن حجز بطائق بنكية للدفع المسبق ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية. فيما مكنت عملية أمنية بمنزل آخر يستغله المشتبه فيهم من توقيف 26 مرشحا للهجرة السرية من مختلف الجنسيات من دول إفريقيا جنوب الصحراء،

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، خصوصا احتمال تورط الموقوفين في ارتكاب جرائم مماثلة في حق مرشحين آخرين للهجرة غير المشروعة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمن البيضاء يوقف عشرينيا بحوزته 1000 قرص مهلوس

أمن البيضاء يوقف عشرينيا بحوزته 1000 قرص مهلوس

2022-01-24 / 2:00 مساءً
Photo of أمن البرنوصي يوقف قاصرا “حطّم” 06 سيارات بالشارع العام

أمن البرنوصي يوقف قاصرا “حطّم” 06 سيارات بالشارع العام

2022-01-24 / 12:46 مساءً
Photo of نشرة خاصة: تساقطات ثلجية غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء بهذه المناطق

نشرة خاصة: تساقطات ثلجية غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء…

2022-01-24 / 12:40 مساءً
Photo of القنيطرة.. توقيف خمسيني انتحل صفة ونصب على سيدة في مبالغ مالية

القنيطرة.. توقيف خمسيني انتحل صفة ونصب على سيدة في…

2022-01-24 / 11:58 صباحًا
Photo of عصابة تروع سكان برشيد وعدد الضحايا يتجاوز الثلاثين والأمن يكثف الجهود

عصابة تروع سكان برشيد وعدد الضحايا يتجاوز الثلاثين والأمن…

2022-01-24 / 11:07 صباحًا
Photo of البحث عن مشتبه فيه حاول سرقة وكالة بنكية بإقليم تاونات

البحث عن مشتبه فيه حاول سرقة وكالة بنكية بإقليم…

2022-01-24 / 10:44 صباحًا
Photo of طقس الاثنين.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الاثنين.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-01-24 / 9:05 صباحًا
Photo of وزارة الصحة: “قرابة 70 ألف مغربي مصاب حاليا بكورونا”

وزارة الصحة: “قرابة 70 ألف مغربي مصاب حاليا بكورونا”

2022-01-23 / 11:27 مساءً
Photo of البروفيسور الإبراهيمي: “لا أرى أي مكتسبات سنحافظ عليها باستمرار إغلاق الحدود”

البروفيسور الإبراهيمي: “لا أرى أي مكتسبات سنحافظ عليها باستمرار…

2022-01-23 / 8:36 مساءً
Photo of متحور أوميكرون يغزو جهة الرباط سلا القنيطرة خلال الأيام الأخيرة

متحور أوميكرون يغزو جهة الرباط سلا القنيطرة خلال الأيام…

2022-01-23 / 7:06 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق