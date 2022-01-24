البحث عن مشتبه فيه حاول سرقة وكالة بنكية بإقليم تاونات

2022-01-24 / 10:44 صباحًا
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ع محياوي _ هبة بريس

كشف مصدر ل”هبة بريس”، أن مصالح الدرك بالقيادة الجهوية بفاس، كثفت بحثها عن مشتبه فيه، كان بصدد محاولة سرقة وكالة بنكية بجماعة تافرانت نفوذ إقليم تاونات، و بعد فشل محاولته فر إلى وجهة مجهولة تاركا سيارة للكراء من وكالة تابعة لمدينة فاس، في مكان خال على قارعة الطريق بين غفساي و”أربعاء السما” تفيد مصادرنا .

و أضاف ذات المصدر، أن عناصر الضابطة القضائية بالقيادة الجهوية، دخلت على خط هذه القضية حيث باشرت بحقها بتنسيق مع درك المركز الترابي بالورتزاغ حيث تم حجز سيارة المشتبه فيه بعد مطاردته عصر اول أمس.

وتعود تفاصيل الواقعة ، حسب ذات المصدر، في الوقت الذي حاول فيه المتهم التسلل إلى داخل الوكالة الموجودة وسط مركز جماعة تافرانت، مستغلا قلة الحركة ووجود المواطنين في المسجد المجاور لأداء صلاة العصر، قبل أن يفشل في عملية كسر الأقفال.

وانتبه أحد المارة، للحركة غير العادية للمشتبه فيه، حيث أخبر الجهات المختصة بالمنطقة التي بدورها ربطت الاتصال بالدرك الملكي لتتم مطاردته قبل أن يلوذ إلى وجهة مجهولة، فيما ضربت عناصر الدرك حراسة مشددة في مختلف الطرق التي يمكن أن يمر منها، دون جدوى.

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