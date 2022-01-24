صورة تعبيرية

ب”السيوف والحجارة”.. الهجوم على جنازة وسرقة “العشاء” بالبيضاء

2022-01-24 / 10:40 صباحًا
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هبة بريس - البيضاء

شهدت منطقة درب غلف بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الأحد، هجوم مجموعة من الأشخاص على جنازة وسرقة “عشاء” الحاضرين.

وحسب شهود عيان، فقد تفاجأ الحاضرون بهجوم أزيد من 10 أشخاص مسلحين بالسيوف والحجارة على المكان، مثيرين الرعب والهلع في نفوس المتواجدين .

وأضاف الشهود ل”هبة بريس”، أن المهاجمين سرقوا “العشاء” وسط أعين الحاضرين الذين أصيب عدد منهم بجروح جراء محاولة تدخلهم لطرد المسلحين.

هذا واتهمت زوجة “الراحل” في تصريحها للجريدة، أقارب المتوفي بالتورط في الواقعة، داعية المصالح الأمنية الى التدخل وإنصافها وحمايتها و أسرتها.

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