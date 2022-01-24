خلال مباراة فريقه.. لصوص يسرقون منزل اللاعب كريم بنزيما

هبة بريس - وكالات

تعرض منزل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما للسرقة خلال مشاركته في مباراة فريقه ريال مدريد ضد إلتشي، مساء أمس الأحد، الذي انتهى بالتعادل 2-2، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ووفقا لموقع 20 minutes، فإن اللصوص استغلوا انشغال بنزيما مع فريقه وغيابه عن المنزل، وقاموا بسرقة عدة أشياء، فيما كان المنزل خاليا من سكانه.

ووفقا للتقرير، دخل اللصوص من خلال حديقة منزل اللاعب في ضاحية سان سباستيان دي لوس رييس.

ولم يكشف حتى الآن عن المسروقات أو المبالغ المالية التي تمت سرقتها.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض خلالها بنزيما للسرقة، فسبق أن تم السطو على منزله في فبراير 2019 خلال لقاء كلاسيكو جمع ريال مدريد ببرشلونة على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”.

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