الإمارات تعلن عن اعتراض وتدمير صاروخين أطلقهما الحوثيون

2022-01-24 / 9:15 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الاثنين، عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما بمناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي، ولم ينجم الهجوم عن أية خسائر بشرية.

كما أكدت الوزارة في بيان لها أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

وأهابت الوزارة بالمواطنين استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة.

ويعد ذلك الاستهداف الثاني من قبل جماعة “أنصار الله” لأبوظبي في أقل من أسبوع، حيث استهدف الحوثيون قبل ذلك منطقة المصفح آيكاد 3، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، ما أسفر عن مقتل باكستاني وهنديين وإصابة 6 أشخاص آخرين، وانفجار ثلاثة صهاريج بترولية.

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‫2 تعليقات

  2. يجب تدمير كل مقرات الحوتيين الارهابيين… طبيعي ان ايران اصبحت منتشرة بارهابها في كل مكان لأن بايدن ليس، برئيس دولة حازم كسابقيه… على الدول العربية أن تتحرك لايقاف الارهابيين بل لتشتيت مقراتهم في اليمن… حفظ الله الإمارات وكل الدول العربية التي ترفض التشيع…

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