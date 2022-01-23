وزارة الصحة: “قرابة 70 ألف مغربي مصاب حاليا بكورونا”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية في نشرتها اليومية الخاصة بتتبع الوضعية الوبائية بالمغرب أن مجموع الأشخاص المؤكد اصابتهم بالفيروس التاجي حاليا يقارب السبعين ألفا.

و أكدت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية أن عدد الحالات النشيطة حاليا بلغ 68 ألف و 32 حالة حرجة، و هو رقم يفيد بارتفاغ معدلات الإصابة بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخير بعد انتشار متحور أوميكرون.

و بلغ مجموع الحالات الحرجة حاليا رقم 596 حالة، منها 88 سجلت فقط في الأربع و عشرون ساعة الأخيرة ، حيث أن 29 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي من أصل 214 مجموع الحالات التي تم التكفل بها عبر التنفس الاصطناعي، و هو ما رفع معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد لنسبة 11,4 في المئة.

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