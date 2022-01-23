بعد الإمارات.. اعتداء وحشي بصاروخ على جنوب السعودية

هبة بريس ـ وكالات

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم الأحد، عن تعرض منطقة جازان جنوب المملكة لـ”اعتداء وحشي بصاروخ باليستي” نفذه الحوثيون.

وأفاد التحالف، حسبما نقلته وكالة “واس” السعودية الرسمية، بوقوع “اعتداء وحشي بصاروخ باليستي” أطلقه الحوثيون وسقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان.

وأضاف التحالف أن هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية في جازان.

وأشار إلى أن تقريرا أوليا يفيد بإصابة مقيم بجروح طفيفة جراء الحادث، مبينا أنه يجري حاليا تقييم الأضرار في الموقع.

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