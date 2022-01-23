بسبب التمرد.. بوركينافاصو تعلن حظر التجول و تغلق المدارس والمؤسسات

2022-01-23 / 10:15 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات 

تعيش بوركينافاصو في الساعات الأخيرة حالة من عدم الاستقرار الأمني بسبب محاولات تمرد دفعت الحكومة لاتخاذ عدد من الإجراءات.

أو أعلنت سلطات البلاد حظرا للتجول في بوركينا فاسو اعتبارا من الساعة الثامنة مساءا بالتوقيتين المحلي والعالمي و ذلك حتى إشعار آخر.

و تقرر حظر التجول في كل أنحاء البلاد بناءا على مرسوم رئاسي، وذلك بعدما تمرد جنود في ثكنات عدة في البلاد التي تشهد تنامي حالات العنف.

وأورد مرسوم أصدره الرئيس روش مارك كريستيان كابوريه أن حظر التجول سيظل ساريا حتى إشعار آخر على كل التراب الوطني، مع إغلاق كل المدارس و المؤسسات.

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تعليق واحد

  1. مبروك لأشقائنا التونسين بهذا الفوز ونتمنى له اللقب بكأس إفريقيا بإذن الله…كما بدورنا نتهنى لاخواننا المصرين ؛ وبالتوفيق والسداد لمنتخبات الغالي دائما منتصرا يآرب.

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