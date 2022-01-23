تونس تتفوق على نيجيريا و تتأهل لربع نهائي الكان

2022-01-23 / 9:56 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكن المنتخب التونسي من ضمان بطاقة العبور لربع نهائي البطولة الإفريقية بعد فوزه على المنتخب النيجيري بهدف نظيف.

و تمكن يوسف المساكني من تسجيل هدف ثمين لنسور قرطاج في شوط المباراة الثاني كان كافيا لتونس لتتأهل من خلاله للدور الموالي.

و أنهى المنتخب النيجيري المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أحد لاعبي خط الوسط إثر تدخل خشن في حق لاعب تونسي.

و ضمن المنتخب التونسي التأهل لربع النهائي بالرغم من الغيابات الكثيرة التي شهدتها صفوفه بسبب فيروس كورونا.

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‫22 تعليقات

  1. نتمني من المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ان يتعلم طريقة اللعب من طرف المنتخب التونسي الذي قام باللعب الجيد يحتوي على خطة طاكتيكية من أجل الفوز…

  2. الشعب التونسي شعب مثقف وواعي وله ذو اخلاق ممتازة جدا ؛وذو كفاءات عليا ممتازة جدا وهو لا يؤمن بالشعوذة فهو يتوكل على الله …فالف مبروك للمنتخب التونسي بفوزه وإنشاء الله سيحصل على اللقب بكأس إفريقيا بإذن الله….

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