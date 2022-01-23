تونس تتفوق على نيجيريا و تتأهل لربع نهائي الكان
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تمكن المنتخب التونسي من ضمان بطاقة العبور لربع نهائي البطولة الإفريقية بعد فوزه على المنتخب النيجيري بهدف نظيف.
و تمكن يوسف المساكني من تسجيل هدف ثمين لنسور قرطاج في شوط المباراة الثاني كان كافيا لتونس لتتأهل من خلاله للدور الموالي.
و أنهى المنتخب النيجيري المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أحد لاعبي خط الوسط إثر تدخل خشن في حق لاعب تونسي.
و ضمن المنتخب التونسي التأهل لربع النهائي بالرغم من الغيابات الكثيرة التي شهدتها صفوفه بسبب فيروس كورونا.
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ألف مبروك للمنتخب التونسي بفوزه على المنتخب النيجيري بكل صراحة فريق في المستوى المطلوب حيث كان لعبه جيد جداً…
لعبكم تكتيكيا لن يقدر عليكم أحدا أقوى المنتخبات على صعيد الدول العربية…نتمنى لكم التوفيق والمزيد من المثابرة والعطاء في كرة القدم ….
برافو عليك المنتخب التونسي حيدتي علينا نيجيريا من الطريق هههههههههههه.
هذه هي الفرق التي لا تؤمن بالشعوذة و المؤامرة ااعمل الجاد و الثقة بالنفس و التواضع كلها امور تعطي نتاءج جيدة
فريق المنتخب التونسي فريق صعب للغاية..اللعب معه جد صعب للغاية يجب على كل من لعب معه ان يأخذ الحيطة والحذر وعدم التهور والتهاون في اللعب لأنه فريق قوي بصمودهم أمام المنتخبات…
مبروك لأشقائنا التونسين بهذا الفوز على نيجيريا..ونتمنى كذالك الفوز للمنتخب المصري الشقيق بتحقيق الفوز في مباراة ولوج إلى كأس العالم….
أحلى شعب التونسي شرف بلاده ورفع راية الله يكمل بخير العقبة للمقابلات القادمة بإذن الله…
روعة اللعب والاداء للمنتخب التونسي بفوزه أمام المنتخب النيجيري المزيد من التألق والابداع والتطوير في كرة القدم…
كانت تدريبات الفريق المنتخب التونسي شرف بلاده ورفع مستوى اللعب أمام الرأي العام العالمي لعبه في كرة القدم في المستوى المطلوب حيث كان لعبه جيد جداً…
تبقى روح رياضية حاضرة بقوة وكذالك مجرد لعبة كرة القدم رياضة كباقي الرياضات وحد موفق باذن الله للجميع المنتخبات الإفريقية حتى يتسنى لنا الاستمتاع بكورة القدم هههههههه.
احلى منتخب التونسي الله يكمل بخير العقبة المنتخبنا بالفوز واللقب يارب…
ألف مبروك للمنتخب التونسي شرف بلاده مرت المقابة في أحسن الظروف كانت مقابلة في المستوى المطلوب…
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم داك نهار وقفوا مع الجزائر ضدنا اخوك من يقف معك في المواقف الصعبة وليس نكاري الجميل…إنه النفاق بعينيه…
أنا أصلا ما بقيت نشجع حتى شي فريق كيفما كان نوعه كلهم من طينة واحدة.. الأعصاب تلعب علينا فمن الأحسن ان تعطيها اتساع هههههههههههه.
تحياتي المنتخب التونسي شرف بلاده ورفع راية بلاده العقبة لأسود الأطلس
تونس أول المتأهلين ألف مبروك لها…العقبة للمقابلات القادمة بإذن الله.. المغرب#مالاوى..مصر#كوديفوار.. الجزائر# الأسف الشديد. هههههههه.
بعيدا عن الخلافات السياسية والقيل والقال وجرح القلوب….تحبة اجلال وتقدير وحب الخير لكل مغربي حر وجزائري وتونسي ومصري وموريطاني كلنا تجمعنا رابطة الأخوية الصادقة والإسلامية..
كون غير تكونهذ الروح الرياضية في منتخبنا الوطني المغربي هههههههههههه.
ألف مبروك للمنتخب التونسي بفوزه على المنتخب نيجيري..كانت المقابلة الحاسمة بينهما قوية ودينامية فريدة من نوعها ستعزز أكثر بالفوز واللقب بكأس إفريقيا بإذن الله
كنت أعتقد أن المنتخب التونسي سيفوز وذالك من خلال لعبه الجيد ودينامية فريدة من نوعها تداريب جيدة… وهذا ما أدى به الى الفوز….