تونس تتفوق على نيجيريا و تتأهل لربع نهائي الكان

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكن المنتخب التونسي من ضمان بطاقة العبور لربع نهائي البطولة الإفريقية بعد فوزه على المنتخب النيجيري بهدف نظيف.

و تمكن يوسف المساكني من تسجيل هدف ثمين لنسور قرطاج في شوط المباراة الثاني كان كافيا لتونس لتتأهل من خلاله للدور الموالي.

و أنهى المنتخب النيجيري المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أحد لاعبي خط الوسط إثر تدخل خشن في حق لاعب تونسي.

و ضمن المنتخب التونسي التأهل لربع النهائي بالرغم من الغيابات الكثيرة التي شهدتها صفوفه بسبب فيروس كورونا.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2