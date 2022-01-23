تونس تتفوق على نيجيريا و تتأهل لربع نهائي الكان

2022-01-23 / 9:56 مساءً
22

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكن المنتخب التونسي من ضمان بطاقة العبور لربع نهائي البطولة الإفريقية بعد فوزه على المنتخب النيجيري بهدف نظيف.

و تمكن يوسف المساكني من تسجيل هدف ثمين لنسور قرطاج في شوط المباراة الثاني كان كافيا لتونس لتتأهل من خلاله للدور الموالي.

و أنهى المنتخب النيجيري المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أحد لاعبي خط الوسط إثر تدخل خشن في حق لاعب تونسي.

و ضمن المنتخب التونسي التأهل لربع النهائي بالرغم من الغيابات الكثيرة التي شهدتها صفوفه بسبب فيروس كورونا.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سفيان أمرابط على أعتاب نادي توتنهام الإنجليزي

سفيان أمرابط على أعتاب نادي توتنهام الإنجليزي

2022-01-24 / 2:58 مساءً
Photo of “الكاف”: عقوبات ضد منتخبي الجزائر وتونس في كأس أمم إفريقيا

“الكاف”: عقوبات ضد منتخبي الجزائر وتونس في كأس أمم…

2022-01-24 / 2:22 مساءً
Photo of “بي إن سبورت” تتفاعل مع المغاربة وتوقف تعليق الدراجي على “كان” الكاميرون

“بي إن سبورت” تتفاعل مع المغاربة وتوقف تعليق الدراجي…

2022-01-24 / 12:23 مساءً
Photo of بعد الهزيمة أمام تونس.. مدرب نيجيريا يقدم استقالته

بعد الهزيمة أمام تونس.. مدرب نيجيريا يقدم استقالته

2022-01-24 / 11:35 صباحًا
Photo of “الجامعة” تؤكد إصابة فيصل فجر بفيروس كورونا

“الجامعة” تؤكد إصابة فيصل فجر بفيروس كورونا

2022-01-24 / 9:30 صباحًا
Photo of بعد حادث ياوندي.. بعثة المنتخب المغربي في أمان و حراسة مشددة بمقر الإقامة

بعد حادث ياوندي.. بعثة المنتخب المغربي في أمان و…

2022-01-23 / 8:10 مساءً
Photo of في مباراة مثيرة.. تأهل خيول بوركينا فاصو على حساب الغابون بركلات الحظ

في مباراة مثيرة.. تأهل خيول بوركينا فاصو على حساب…

2022-01-23 / 7:56 مساءً
Photo of رئيس الكاميرون يتدخل بعد انفجار ياوندي التي تحتضن إقامة أسود الأطلس

رئيس الكاميرون يتدخل بعد انفجار ياوندي التي تحتضن إقامة…

2022-01-23 / 6:09 مساءً
Photo of المغرب وإسرائيل يتوصلان “لاتفاق تاريخي” في مجال الرياضة

المغرب وإسرائيل يتوصلان “لاتفاق تاريخي” في مجال الرياضة

2022-01-22 / 8:32 مساءً
Photo of غيابات وازنة عن تدريبات المنتخب الوطني قبل مواجهة مالاوي

غيابات وازنة عن تدريبات المنتخب الوطني قبل مواجهة مالاوي

2022-01-22 / 6:58 مساءً

‫22 تعليقات

  2. لعبكم تكتيكيا لن يقدر عليكم أحدا أقوى المنتخبات على صعيد الدول العربية…نتمنى لكم التوفيق والمزيد من المثابرة والعطاء في كرة القدم ….

  5. فريق المنتخب التونسي فريق صعب للغاية..اللعب معه جد صعب للغاية يجب على كل من لعب معه ان يأخذ الحيطة والحذر وعدم التهور والتهاون في اللعب لأنه فريق قوي بصمودهم أمام المنتخبات…

  6. مبروك لأشقائنا التونسين بهذا الفوز على نيجيريا..ونتمنى كذالك الفوز للمنتخب المصري الشقيق بتحقيق الفوز في مباراة ولوج إلى كأس العالم….

  9. كانت تدريبات الفريق المنتخب التونسي شرف بلاده ورفع مستوى اللعب أمام الرأي العام العالمي لعبه في كرة القدم في المستوى المطلوب حيث كان لعبه جيد جداً…

  10. تبقى روح رياضية حاضرة بقوة وكذالك مجرد لعبة كرة القدم رياضة كباقي الرياضات وحد موفق باذن الله للجميع المنتخبات الإفريقية حتى يتسنى لنا الاستمتاع بكورة القدم هههههههه.

  13. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم داك نهار وقفوا مع الجزائر ضدنا اخوك من يقف معك في المواقف الصعبة وليس نكاري الجميل…إنه النفاق بعينيه…

  14. أنا أصلا ما بقيت نشجع حتى شي فريق كيفما كان نوعه كلهم من طينة واحدة.. الأعصاب تلعب علينا فمن الأحسن ان تعطيها اتساع هههههههههههه.

  16. تونس أول المتأهلين ألف مبروك لها…العقبة للمقابلات القادمة بإذن الله.. المغرب#مالاوى..مصر#كوديفوار.. الجزائر# الأسف الشديد. هههههههه.

  17. بعيدا عن الخلافات السياسية والقيل والقال وجرح القلوب….تحبة اجلال وتقدير وحب الخير لكل مغربي حر وجزائري وتونسي ومصري وموريطاني كلنا تجمعنا رابطة الأخوية الصادقة والإسلامية..

  19. ألف مبروك للمنتخب التونسي بفوزه على المنتخب نيجيري..كانت المقابلة الحاسمة بينهما قوية ودينامية فريدة من نوعها ستعزز أكثر بالفوز واللقب بكأس إفريقيا بإذن الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق