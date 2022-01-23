بعد حادث ياوندي.. بعثة المنتخب المغربي في أمان و حراسة مشددة بمقر الإقامة

2022-01-23 / 8:10 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوضحت وكالات أنباء دولية أن حوالي 16 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 8 آخرون إثر اندلاع حريق في ملهى ليلي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، المدينة التي تحتضن إقامة المنتخب المغربي خلال نهائيات كأس إفريقيا الجارية حاليا.

و أوضحت مصادر مطلعة أن بعثة الأسود بخير و في أمان، بالرغم من كون الحادث هز سكون ياوندي، حيث يواصل رفاق ياسين بونو تركيزهم على قادم المباريات بعيدا عن الأخبار الخارجية و في معزل من الوقائع التي تشهدها الكاميرون.

و شددت ذات المصادر أن حراسة أمنية مشددة ضربت منذ مدة على مقر إقامة البعثة المغربية، حيث تم توفير كل الضمانات الأمنية في هذا الصدد و ذلك بتنسيق مباشر بين مسؤولي الجامعة الملكية و السفارة المغربية بياوندي و سلطات الكاميرون.

هذا و أعلنت الحكومة الكاميرونية، في بيان اليوم الأحد، “مصرع 16 شخصا وإصابة 8 آخرين حتى الآن إثر نشوب حريق في ملهى ليلي في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت في حي “باستوس” بالعاصمة ياوندي”.

و موازاة مع هذا الحادث، أكد الرئيس الكاميروني بول بيا ضرورة تقديم العناية للمصابين وإجراء تحقيق في الواقعة وذلك فور علمه بالحادث”.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن بيان الحكومة أكد أن الحريق كان نتيجة استخدام ألعاب نارية ولا علاقة له بأي عمل إرهابي، خاصة أن الواقعة تأتي تزامنا و احتضان الكاميرون لبطولة إفريقيا للأمم.

*الصورة من الأرشيف

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