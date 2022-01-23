منظمة الصحة تتوقع نهاية زمن كوفيد بأوروبا في مارس

هبة بريس ـ وكالات

أعلن منظمة الصحة العالمية عبر مديرها الإقليمي بأوروبا أن المتحور “أوميكرون” الذي أصاب حوالي 60 في المائة من الأوروبيين قد ينتهي بحلول مارس المقبل، و قد تقترب معه الأزمة الصحية من نهايتها.

وقال ممثل منظمة الصحة في تصريح صحفي “من المحتمل أن تكون المنطقة تقترب من نهاية الوباء”، لكنه حض على الحذر من واقع تغير الفيروس.

وأضاف “حين تهدأ موجة أوميكرون، ستكون هناك مناعة جماعية على مدى أسابيع وأشهر، إما بفضل اللقاح وإما لأن الناس ستكون لديهم مناعة بسبب الإصابة وكذا تراجع بسبب الموسم”.

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