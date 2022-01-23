متحور أوميكرون يغزو جهة الرباط سلا القنيطرة خلال الأيام الأخيرة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تشهد العاصمة الرباط و أغلب مدن جهة الرباط سلا القنيطرة تسجيل حالات مرتفعة في الأيام الأخيرة فيما يخص إصابات كوفيد و ذلك بسبب انتشار المتحور أوميكرون بسرعة كبيرة.
و سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة خلال 24 ساعة الأخيرة ما مجموعه 1072 حالة إصابة مؤكدة من مجموع 4435 حالة تم تسجيلها خلال الساعات الماضية بمختلف تراب المملكة.
و احتلت مدينة الرياط صدارة المدن التي انتشر فيها أوميكرون خلال الساعات الأخيرة ، حيث وصل عدد المصابين بكوفيد فيها لرقم 336 بينما سجلت الصخيرات تمارة 219 إصابة و سلا 160 و القنيطرة 147، بينما 120 حالة بسيدي قاسم و 73 بالخميسات و 17 بسيدي سليمان في الأربع و عشرون ساعة الماضية.
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2 تعليقات
شكرا للاستاد ابراهيمي،
كان كلامه موزون جدا لقد قال الازم، شكرا، اتمنا ان يصل ما قاله، نريد فتح الحدود في وقت مسرع، انا امراة مغربية سائحة موجودة في باريس مند شهرين ، ابنتي وقع لها حادت سير وكان خوفي عليها شديد وكانت بين الموت والحباة، ارجو فتح الحدود لدي ام عجوز مريضة وهي تحتضر، شكرا لك السيد ابراهيمي على الكلام النبيل،
انا هنا في الغربة في اسبانيا و بسبب هد الحكومة اللي حرماتني من الحضور الى جانب امي مريضة و ماتت و الله يرحمها و لم اراها مند سنتين امي الحبيبة و الغالية حرموني من حضور الجنازة و حرموني من التظرة الاخيرة الله يخد فيهم الحق حادكين غير في قفل الحدود على الضعفاء و الاغنياء تيكري الطائرة خاصة تيدخل اخرج وقت ما بغا و لله اكون في عونو المهاجر المغربي المغرب هو الوحيد في العالم اللي سد الحدود و وسوئالي منين دخل هد اوميكرون ?و لا حولا و لا قوة الا بالله العالي العظيم .