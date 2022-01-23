متحور أوميكرون يغزو جهة الرباط سلا القنيطرة خلال الأيام الأخيرة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تشهد العاصمة الرباط و أغلب مدن جهة الرباط سلا القنيطرة تسجيل حالات مرتفعة في الأيام الأخيرة فيما يخص إصابات كوفيد و ذلك بسبب انتشار المتحور أوميكرون بسرعة كبيرة.

و سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة خلال 24 ساعة الأخيرة ما مجموعه 1072 حالة إصابة مؤكدة من مجموع 4435 حالة تم تسجيلها خلال الساعات الماضية بمختلف تراب المملكة.

و احتلت مدينة الرياط صدارة المدن التي انتشر فيها أوميكرون خلال الساعات الأخيرة ، حيث وصل عدد المصابين بكوفيد فيها لرقم 336 بينما سجلت الصخيرات تمارة 219 إصابة و سلا 160 و القنيطرة 147، بينما 120 حالة بسيدي قاسم و 73 بالخميسات و 17 بسيدي سليمان في الأربع و عشرون ساعة الماضية.

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