حادثة سير خطيرة بإيطاليا تودي بحياة ثلاثة مهاجرين مغاربة

2022-01-23 / 7:03 مساءً
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عبد اللطيف الباز / هبة بريس

أفادت مصادر مطلعة للموقع، أن حادثة سير مروعة وقعت مساء أمس ببلدية ريزاتو بمحافظة بريشيا شمال إيطاليا أودت بحياة ثلاثة شبان مغاربة.

و حسب ذات المصادر، فحادثة السير التي وصفت بالمأساوية أسفرت عن وفاة خمسة أشخاص، إثر الإصطدام العنيف بين سيارة خفيفة كان على متنها الضحايا بحافلة قادمة من الإتجاه المعاكس، حيث لم يستطع السائق تفادي السيارة ودهسها بشكل مباشر مما تسبب في مقتل الشبان الخمسة داخل السيارة.

هذا و مباشرة بعد وقوع الحادث، حلت السلطات الأمنية بمكان الواقعة ولاتزال الأبحاث جارية في الموضوع لتحديد ظروف وملابسات وقوع هذه الحادثة المفجعة التي هزت الجالية المغربية خصوصا والرأي العام الإيطالي عموما.

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