وزير خارجية أمريكا: “نستعد مع الدول الأوروبية لكل السيناريوهات المحتملة حول أوكرانيا”

2022-01-23 / 6:14 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن فرض العقوبات على روسيا الآن على خلفية التوتر مع أوكرانيا “لن يكون له أي تأثير رادع”.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تستعد لكل سيناريو محتمل لتطورات الأوضاع حول أوكرانيا.

و صرح بلينكن بأنه لا يمكن التطرق إلى المعطيات الاستخباراتية، لكنه أوضح: “كما تعلمون كنا نحذر من هذا التكتيك بالضبط على مدى أسابيع، تحدثنا عن ذلك علنا”.

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