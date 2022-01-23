رئيس الكاميرون يتدخل بعد انفجار ياوندي التي تحتضن إقامة أسود الأطلس
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أوضحت وكالات انباء دولية أن حوالي 16 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 8 آخرون إثر اندلاع حريق في ملهى ليلي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، المدينة التي تحتضن إقامة المنتخب المغربي خلال نهائيات كأس إفريقيا الجارية حاليا.
و أعلنت الحكومة الكاميرونية، في بيان اليوم الأحد، “مصرع 16 شخصا وإصابة 8 آخرين حتى الآن إثر نشوب حريق في ملهى ليلي في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت في حي “باستوس” بالعاصمة ياوندي”.
و موازاة مع هذا الحادث، أكد الرئيس الكاميروني بول بيا ضرورة تقديم العناية للمصابين وإجراء تحقيق في الواقعة وذلك فور علمه بالحادث”.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن بيان الحكومة أكد أن الحريق كان نتيجة استخدام ألعاب نارية ولا علاقة له بأي عمل إرهابي، خاصة أن الواقعة تأتي تزامنا و احتضان الكاميرون لبطولة إفريقيا للأمم.
ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0
8