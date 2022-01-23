وزارة الصحة: “أكثر من مليون ونصف أخلفوا مواعيد تلقيحهم بالجرعة الثانية”

2022-01-23 / 6:03 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ لحدود اليوم ما مجموعه 24 مليون و 635 ألف و 926 شخص.

أما عن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثاني لغاية يوم 23 يناير من السنة الجارية، فقد بلغ عددهم بالضبط 23 مليون و 44 ألفا و 393 شخص، أي ان أكثر من مليون ونصف المليون شخص تخلفوا عن مواعيد الجرعة الثانية.

و بالنسبة للأشخاص الذين تقلوا الجرعة الثالثة من التطعيم بلقاحات كورونا بمختلف تراب المملكة، فبلغ عددهم أربعة ملايين و 115 ألفا و 777 شخص، و هو ما يفيد بضعف الإقبال على تلقي الجرعة الثالثة المعززة.

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