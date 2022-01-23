بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 في المائة
بنك المغرب

سعر صرف الدرهم شبه مستقر أمام الأورو ويتراجع أمام الدولار

2022-01-23 / 17:04
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هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر أمام الأورو وانخفض بنسبة 0,21 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 يناير 2022.

وأوضح البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مضيفا أنه إلى غاية 14 يناير 2022، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية في 328,3 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0,5 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع بنسبة 6,2 في المائة على أساس سنوي.

وأشار بنك المغرب إلى أنه ضخ، خلال نفس الفترة، مبلغ 74,4 مليار درهم، من بينها 30,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و 22,8 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و 21,2 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وفي ما يتعلق بالسوق البنكية، يضيف بنك المغرب، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,3 مليار درهم، واستقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة عند نسبة 1,50 في المائة في المتوسط، مبرزا أنه تم ضخ مبلغ 28,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 19 يناير (تاريخ الاستحقاق 20 يناير).

وبخصوص سوق البورصة، أشار بنك المغرب إلى أن مؤشر “مازي” سجل ارتفاعا بنسبة 1,5 في المائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية العام إلى 2,8 في المائة، موضحا أن هذا التطور يعكس، على وجه الخصوص، ارتفاع المؤشرات القطاعية لـ “البنوك” بنسبة 1 في المائة، و “الموزعين” بنسبة 6,1 في المائة، و”الكهرباء” بنسبة 12,8 في المائة. وفي المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعي “الاتصالات” و “خدمات النقل”، على التوالي، بنسبة 0,1 في المائة و 2,4 في المائة.

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