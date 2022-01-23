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تسجيل 4435 إصابة و19 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة

2022-01-23 / 4:30 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

اعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، تسجيل 4435 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية

وبالحصيلة اعلاه يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 1.098.413 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها سجلت 19 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 15.132، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 7758 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.015.249.

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