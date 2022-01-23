الجامعة العربية تدعو لتصنيف “أنصار الله” اليمنية كمنظمة إرهابية

هبة بريس

حثت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، على اتخاذ قرار حاسم بخصوص الهجمات التي نفذتها جماعة “أنصار الله” اليمنية (الحوثيون) ضد الإمارات، داعية لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية.

وأوضح بيان للجامعة أنه بعد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين بالجامعة العربية، صدر قرار بإدانة واستنكار الهجمات الحوثية و”مطالبة كافة الدول تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية بعد هجماتها بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة”.

كما أشار البيان إلى “دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم وموحد ضد الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ولردع ومواجهة الفظائع المستمرة التي ترتكبها مليشيات الحوثي ضد المدنيين”.

وأكدت الدول الأعضاء الوقوف مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وتأييد ودعم حق أبو ظبي في الدفاع عن النفس ورد العدوان بموجب القانون الدولي، وفقا للبيان.

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