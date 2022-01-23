الدرك بالجديدة يوقف 5 بحارة للاشتباه في تورطهم في الاتجار الدولي للمخدرات

أحمد مصباح – الجديدة

بأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، تم، نهاية الأسبوع الجاري، إيداع 5 بحارة يتحدرون من إقليمي الجديدة وسيدي بنور، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى بعاصمة دكالة، تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية الاشتباه في تورطهم في الاتجار الدولي للمخدرات.

وكان جهاز الرادار لدى المصالح الدركية، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، رصد في عرض سواحل الجديدة، في منطقة أولاد غانم، قاربي صيد دخلا في اتصال، حوالي 10 دقائق، مع جسم كبير، يرجح أن يكون “زودياك”، قبل أن ينطلق الأخير في اتجاه المياه الدولية؛ فيما أخذ القاربان اتجاهين متفرقين، قبل أن يعمد المتدخلون الدركيون إلى إيقافهما، وعلى متنهما 5 بحارة، وحجزوا ، إلى جانب المركبين التقليدين، الهواتف النقالة التي كانت بحوزتهم، وأشياء أخرى، وأجروا المعاينات، بغية تسليط الضوء على جميع الظروف والملابسات المواكبة للنازلة، بعد الاستعانة بالخبرات التي ستنجز على جهاز الرادار وجهاز تحديد المواقع “جي بي إس”، في أفق تحديد ما إذا كان البحارة الموقوفون ضالعين، من عدمه، في الاتجار الدولي للمخدرات.

هذا، وأوكلت النيابة العامة المختصة إجراء البحث في النازلة، إلى المركز القضائي التابع لسرية الجديدة، والذي كان أبان بالمناسبة في مناسبات عدة، عن نجاعة في فك أغاز قضايا من العيار الثقيل، تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار بالبشر، وعمليات تنظيم الهجرة السرية والتهجير إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.. “إلدورادو” القارة العجوز.

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