رئيس وزراء تايلاند يزور السعودية بعد انقطاع في العلاقات دام 30 عاما

هبةبريس ـ وكالات

علنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، عن قيام رئيس وزراء تايلاند، برايوت تشان أوتشا، بزيارة إلى المملكة العربية ‏السعودية خلال الأسبوع الحالي.‏

وأشارت في بيان رسمي لها إلى أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع في تايلاند، الجنرال برايوت تشان أوتشا، سيصل إلى السعودية بدعوة من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، وتستمر لليوم التالي.

وقالت في بيان رسمي لها: “زيارة رئيس الوزراء التايلاندي للمملكة تأتي بعد مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصا على استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك القضايا”.

وذكرت قناة “العربية” السعودية أن زيارة رئيس وزراء تايلاند للمملكة العربية السعودية تأتي بعد انقطاع للعلاقات دام نحو 3 عقود.

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