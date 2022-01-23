الصوة تعبيرية

أكادير : حجز نصف طن من المخدرات بسيارة مخصصة لتوزيع الأدوية

2022-01-23 / 1:17 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

حجزت مصالح الدرك التابعة لسرية أكادير اداوتنان ، يوم أمس السبت 22 يناير الجاري، بمدخل منطقة أمسكرود على مستوى الطريق السيار أكادير – مراكش، سيارة مخصصة لنقل الأدوية الصيدلية وعلى متنها كميات من المخدرات.

وجاء حجز الكمية من المخدرات والتي قدرتها مصادرنا بحوالي نصف طن من المخدرات ، بعد شكوك انتابت العناصر الدركية لسائق سيارة نقل الأدوية المستعجلة، بعد أن ظهرت علامات الإرتباك على السائق، ما دفع عناصر المراقبة إلى إخضاعها لتفتيش دقيق ليتم في النهاية الحصول على صيد ثمين كان غير متوقع.

السائق الموقوف في الثلاثينات من عمره يشتغل بإحدى الشركات المتخصصة في صناعة وتوزيع الأدوية، تم اخضاعه تدابير الحراسة النظرية من أجل كشف كافة الملابسات المتعلقة بهذه القضية بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.

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