محامون مغاربة يقاضون المعلق حفيظ الدراجي

هبة بريس ـ الرباط

تقدم نادي المحامين بالمغرب، بشكاية إلى النائب العام القطري، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، لتحريك دعوى جنائية ضد المعلق الرياضي، الحامل للجنسية الجزائرية، في قنوات “بي إن سبورتس”، حفيظ دراجي، بتهمة القذف والشتم في حق النساء المغربيات.

وتقدم “نادي المحامين بالمغرب” بالشكاية لتحريك الدعوى الجنائية ضد الدراجي طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون 14/2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية

وأوضح مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب في تدوينة على حسابه بـ “الفيسبوك”، أن النادي تقدم بعريضة شكوى في مواجهة الصحفي، حفيظ دراجي موجهة إلى النائب العام القطري، الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي من أجل تحريك الدعوى الجنائية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون 14/2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وانتشرت، يوم أمس السبت، صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم أن الدراجي “يسب فيها المغرب وشعبه”، وهو ما نفاه المعلق الجزائري، مؤكدا أن هذه الصور مفبركة وأنه عمل غير أخلاقي.

وردت الفتاة، التي نشرت الصور، وفيديوهات لمحادثتها كاملة مع حفيظ دراجي، مؤكدة أن المعلق الجزائري “شتمها ووجه سبابا للشعب المغربي”، على حد قولها.

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